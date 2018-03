Chucky Lozano logra su primer doblete

PSV Eindhoven ganó 4-0 sobre el Willem II, con un excelente partido del jugador mexicano

Philips Stadion.- Hirving Lozano convirtió su primer doblete en la Liga Holandesa en la victoria de su equipo, el PSV Eindhoven sobre el Willem II por 4-0, con una destacada actuación del mexicano, quien sigue rompiendo marcas. El delantero azteca consiguió un par de goles más para llegar a 6 en su cuenta personal, en la misma cantidad de partidos disputados, lo que habla de lo bien que va el ex jugador del Pachuca en su aventura europea, a pesar de que se perdió un cotejo por expulsión. Lozano ya había mandado mensajes desde el primer tiempo de su peligrosidad, pero no había tenido suerte, hasta que llegó el segundo tiempo. Corría el minuto 49’ cuando Lozano recibió un pase filtrado de Steven Bergwijn, tomó el balón, ingresó al área y sin dudarlo disparó para abrir el marcador. Tras la primera anotación, el PSV tomó confianza y al 54’ encontraron el 2-0. Gastón Pereiro anotó con la cabeza dentro del área en un segundo remate , en una jugada que comenzó con un centro preciso del Chucky. Al 58’, el Hirving Lozano hizo su segundo gol de la noche y su sexto con el PSV al anotar de cabeza gracias a un pase de Marco van Ginkel. Todavía el árbitro le regaló un penal al equipo de Eindhoven al 67’ al marcar una supuesta falta del portero, Timon Wellernreuther sobre Jürgen Locadia, mismo que fue anotado por van Ginkel al 69’. Con este resultado el PSV se mantiene de líder en la Liga de Holanda al llegar a 18 puntos. El Heerenveen aún no disputa su duelo de la Jornada 7, pero cuenta con 14 unidades.