Chucky Lozano colabora en la histórica goleada del Nápoli al Liverpool

El pasado miércoles, el Napoli sorprendió durante su debut en Champions League con una goleada de 4-1 al Liverpool, el marcador pudo ser más abultado pero Alisson se puso el traje de héroe para que eso pasara.

De acuerdo con información de Medio Tiempo, el encuentro también significó el regreso de Hirving Lozano, luego de que el fin de semana salió del terreno de juego en camilla por un fuerte golpe en la cabeza.

El conjunto napolitano fue toda una máquina ofensiva, el Liverpool nunca llegó al Estadio Diego Armando Maradona, no creó jugadas de peligro y solo se limitó a correr detrás de la pelota en todo el partido.

Chucky Lozano regresó con el Nápoli

A los 58’ entró de cambio el mexicano Chucky Lozano, el mexicano estuvo en duda por el golpe que recibió en la cabeza el fin de semana y al final Spalletti decidió darle minutos porque entiende que estando bien es un jugador importante para el equipo.

La noche italiana empezó con una luz de esperanza y sorpresa con un gol a los 5 minutos de penal que convirtió Zielinski y de ese golpe anímico los Reds ya no supieron levantarse, ni siquiera porque Alisson a los 18 minutos le detuvo un penal a Osimhen.

En el primer tiempo, además de Zielinski, también se hicieron presentes en el marcador para Napoli, Anguissa al 31’ y al 44’ Simeone. La goleada ya estaba prácticamente escrita en una noche de ilusión para los napolitanos.

Te puede interesar: Chucky Lozano sufrió un traumatismo craneoencefálico

El Nápoli fue muy superior al Liverpool

Chucky Lozano colabora en la histórica goleada del Nápoli al Liverpool

En el complemento Napoli puso un golpe que fue fulminante, Zielinski consiguió su segundo de su cuenta a los 47 minutos y los Reds estaban desconcertados dentro del campo, se estaban viendo sorprendidos por un equipo que fue arrollador.

Si bien Liverpool recortó distancias con un gol del colombiano, Luis Díaz, la desventaja en el marcador era grande y Napoli no bajó nunca sus revoluciones para no darle vida a un equipo inglés que tenía las individualidades para hacerlo, pero esta no fue su noche.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.