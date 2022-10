Chucky Lozano anota su primer gol de la temporada con el Napoli: VIDEO

Uno de los delanteros más importantes de México es el ‘Chucky’ Lozano, quien había demostrado en los últimos partidos que su nivel no era el óptimo, a pesar de ello, este día logró anotar un gol con el Napoli en la Serie A.

El club del sur de Italia ha tenido una buena temporada de la mano de fichajes como Simeone, quien llegó de última hora para cubrir una baja inesperada, pero aun así ha sabido reflejarse en el marcador como un goleador en varios partidos.

Hasta antes de este partido iban empatados en primer lugar con el Atalanta y el Milán, por puntos, pero con una victoria superarían a ambos para tomar la punta de manera individual, la cual es justamente lo que consiguieron con la victoria ante el Cremonese.

Justamente este equipo es donde juega otro mexicano, Johan Vásquez, quien no vio minutos en el duelo debido a la desconfianza que su entrenador le ha demostrado en todos los partidos, pues lleva varios de ellos sin tocar la cancha.

‘Chucky’ Lozano anota con el Napoli

Celebró muy contento

El ex delantero del Pachuca tuvo una participación más amplia en este juego ante las bajas por lesión que han tenido en el equipo napolitano, por lo cual ha visto partidos completos, más de lo que lo ha hecho en los últimos años.

Pero en este duelo aprovechó un contraataque al minuto 90, donde su compañero Kvaratskhelia dirigió una ofensiva rápida en la cual sacó al portero de su zona y solo tuvo que darle un pase a Hirving, el cual él incrustó en las redes.

¡GOL DE CHUCKY LOZANO!



El mexicano se estrena en la presente temporada de Serie A, anotando el tercer gol del Napoli vs Cremonense.



Hirving entró al 73’ y al 92’ marcó el 3-1. Napoli es líder en Italia.



Johan Vásquez se quedó en la banca.



pic.twitter.com/0LOfWxQVHh — Josh Mendoza (@JoshimarMM) October 9, 2022

Johan Vásquez no juega

Johan no ha jugado nada

Uno de los jugadores más importantes que tenía el Tri con miras al mundial, era el ex central de Pumas, Johan Vásquez, quién en su nueva aventura el Cremonese no ha podido disputar tantos minutos como hubiera deseado, pues su entrenador no confía en él.

Sin embargo, ante el mal resultado que han tenido con el equipo del ‘Chucky’ Lozano coma se duda de la continuidad del mismo coma por lo cual quien llegue podría darle esos minutos que tanto añora el central zurdo que jugó para Monterrey, y que puede no ir al Mundial.

