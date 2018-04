¿Chucky Lozano al Oviedo?

Gracias a la propiedad de Carlos Slim como socio mayoritario del equipo español Oviedo, Arturo Elías Ayub tiene como propósito que el club se convierta en una cuna de oportunidades para el futbolista mexicano, todavía hace dos años permanecía el interés de fichar a Hirving Lozano, pero cabe resaltar que la estadía en segunda división se vuelve una limitante en el tema económico al momento de contratar jugadores mexicanos.

"Quiero llevar jugadores mexicanos al Oviedo, pero quiero que de verdad destaquen allá. Ahora que estamos en segunda división es complicado, yo quería llevarme al Chucky hace dos años, pero según las reglas en España tienes un presupuesto dependiendo tus ingresos y ese presupuesto no te da para mucho porque los jugadores de Primera División de México son caros y al Oviedo no le alcanza, por eso no hemos podido llevar", comentó.