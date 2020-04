Christian Martinoli inventa nombres en partidos de Fútbol

Christian Martinoli, fiel a su característico sentido del humor, polémico e irreverente y su tan peculiar forma de narrar los partidos de fútbol en compañía del ex futbolista Luis García, confesó que se ha inventado algunos nombres al momento de narrar los partidos.

Christian Martinoli quien ya es toda una celebridad en el mundo deportivo y del cine por prestar su voz en películas como lo han hecho otros comentaristas de deportes, no deja pasar una oportunidad para levantar polémica y fue en una entrevista con Live de RÉCORD donde aceptó que a inventado nombres para sacar la narración adelante.

“El partido más difícil que he narrado fue un Santos Laguna contra Santos de Brasil, me tocó narrar el segundo tiempo de la inauguración del TSM, pero fue porque Marín boicoteaba las transmisiones y no nos mandó los nombres de los suplentes, así que tuve que empezar a inventar nombres, aparte Santos de Brasil hizo como nueve cambios”, comentó.

Cabe recordar que Martinoli ha declarado en diversas entrevistas que no mantiene una buena relación con André Marín quien tras la salida de José Ramón Fernández les hizo la vida laboral insoportable a él y a otros compañeros de Tv Azteca.

Christian Martinoli, confesó que ha inventado nombres al narrar partidos de fútbol

"El bicho más grande con el que he trabajado en mi carrera es André Marín, eso lo tengo claro, es algo que no te recomiendo jamás", dijo Martinoli.

Martinoli y Marín odio más alla de las canchas

Martinoli a sido muy abierto con la relación que mantiene con Marín con quien antes fue amigo pero que hoy mantiene una fuerte enemistad ya que inclusive quiso despedirlo a él y a luis garcía de la televisora del ajusco.

Para Martinoli, Marín es el "bicho más grande"

"Nada, es que nos quiso correr y a mí, cosa que me imagino que a Televisa le hubiera venido bien, pero no se lo permitieron en el canal, porque no le gustaba que fuéramos cínicos al aire, porque él era de la vieja guardia, y él no quiso eso, es lo que asumo “ reveló Martinoli En entrevista con Miguel Gurwitz.