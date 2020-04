Christian Martinoli RECHAZA ofertas MILLONARIAS de Televisa y de ESPN.

En nuestro país desde hace poco más de 15 años el comentarista estelar de TV Azteca, Christian Martinoli, se ha convertido en la máxima figura, para bien o para mal y de forma reciente reveló que tuvo grandes ofertas para dejar dicha empresa y poder llegar a Televisa o a la cadena de televisión por paga de ESPN.

La popularidad de Christian Martinoli lo ha llevado junto a Luis García y compañía a ser hoy en día a tener una gran popularidad, el estilo inigualable que han brindado al televidente los hacen únicos; esto al relator lo ha convertido en la figura principal de TV Azteca, empresa a la que se la ha sido fiel, ya que en su momento rechazó una oferta millonaria por parte de Televisa y en una ocasión reveló que un ex compañero en la televisora del Ajusco lo intentó llevar en su momento a ESPN e incluso una cadena para trabajar directamente en Estados Unidos.

En un Instagram Live de ‘Agárrate Sports’ dio a conocer el propio Christian Martinoli quien reveló a sus seguidores que posterior a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Grey Taylor, uno de los promotores en el balompié mexicano se acercó para tratar de convencer para dejara a TV Azteca e irse a Televisa; sin embargo su negativa fue rotunda por el respeto y cariño a la televisora del Ajusco.

"Siempre lo he dicho, yo me voy a ir de Azteca el día que me corran o cuando me muera", dijo en una entrevista con Mónica Garza hace algunos años.