Christian Martinoli ¿Castigado? ¡No estuvo en la final!

La voz inigualable de las conducciones deportivas de Tv Azteca deportes, Christian Martinoli, se perdió la final del Apertura 2019, no estuvo haciendo sus peculiares comentarios en el partido del Monterrey vs las Águilas del América.

Esta final no estuvo completa, faltaron los peculiares comentario de Christian Martinoli, junto a sus compañeros Luis García, Zague y Jorge Campos quienes estuvieron al frente de la conducción de la gran final del fútbol mexicano.

Faltaron los peculiares comentarios de Christian Martinoli

En su lugar lo tomó Jorge Guerrero “el warrior”, quien se encargó de hacer la narración de los comentarios principales de la final donde el equipo de los rayados de Monterrey se coronó campeón del Apertura 2019.

El Warrior siempre estuvo acompañado del “impresionanti” Zague, del “doctor” García y del “Brody” Campos quienes le dieron el toque humorístico al partido.

Las redes sociales no se hicieron esperar, desde que inició el partido todos se preguntaban ¿Dónde está Martinoli? ¿Estará castigado? ¿Porqué no está en la gran final?

La pregunta del millón...



¿Y Martinoli? — Oscar Rey (Apuestas deportivas) (@SoyOscarRey) December 30, 2019

Cabe mencionar que Tv Azteca no es el dueño de los derechos de los partidos de las Águilas del América sin embargo comparten las transmisiones de las finales de vuelta de los equipos que pertenezcan a las dos compañías televisoras del país.

“¡Allez Fransua, Allez Meme! siempre supe que eras tú Ochoa, yo siempre confié en tí. ¡Te amo ‘Paco Memo’!” Tal parece que esta frase se hubiera escuchado en la voz de Christian Martinoli de haber estado narrando el encuentro, ya que es una de los característicos comentarios que el conductor le hace al portero del América.

Christian Martinoli vacaciona en Francia con su familia

Martinoli no estuvo presente en la final del fútbol mexicano porque está de vacaciones con su familia en Francia, por ese motivo no se escuchó en el palco de comentaristas de Tv Azteca deportes y aunque la gente que le es fiel no dudo en ver la gran final con los comentarios de García, Campos, Zague y el Warrior, quienes sacaron la casta y se lucieron en la victoria de los Rayados que ganaron en la tanda de penales a las Águilas del América.

