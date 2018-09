Christian Bragarnik el empresario ligado al narcotráfico que trajo a Maradona a Dorados de Sinaloa.

Diego Armando Maradona ha sido presentado el lunes como entrenador de los Dorados de Sinaloa y se especula que el empresario Christian Bragarnik con un pasado vinculado al nacotráfico, ayudó a la llegada del “Pelusa” a Dorados.

Christian Bragarnik el empresario ligado al narcotráfico que trajo a Maradona a Dorados de Sinaloa.

El promotor argentino que concretó la llegada de Diego Armando Maradona a México fue presidente del Querétaro cuando este equipo fue desafiliado por la FMF por sus vínculos por el narcotráfico.

El empresario Christian Bragarnik es el abogado deportivo y asesor del Grupo Caliente, propiedad de la familia Hank; dueños de los Xolos de Tijuana y los Dorados de Sinaloa.

Bragarnik ligado al narcotráfico estuvo implicado en la llegada de Maradona a Dorados.

Bragarnik ligado al narcotráfico estuvo implicado en la llegada de Maradona a Dorados

Bragarnik estuvo con los Gallos Blancos como directivo, sus jefes eran Paul Solórzano Lozano y Jorge Mario Ríos Laverde, alias el "Negro", un par de colombianos buscados por la DEA y asociados con Joaquín “El Chapo" Guzmán.

Christian Bragarnik el empresario ligado al narcotráfico que trajo a Maradona a Dorados de Sinaloa.

De igual manera estuvo asociado con “El Futbolista” Tirso Martínez, quien estuvo dedicado al lavado de dinero y fue socio de Ignacio “Nacho” Coronel y “El Chapo”.

Él es Christian Bragarnik, representante que sirvió de conexión para traer a Diego Maradona. Mantiene una buena relación de amistad con Jorge Alberto Hank, lo que lo ha llevado a colocar varios jugadores y entrenadores en Tijuana. pic.twitter.com/PWpIuZ1wWm — Joel Rodriguez (@Joel23Rodriguez) 8 de septiembre de 2018

“A mí me contrató una sociedad anónima. Después me enteré que la mayoría de los accionistas se dedicaban al narcotráfico. Fui a las reuniones de la Federación, vendí y compré jugadores. Yo no era un investigador privado para evaluar las situaciones particulares”, justificó Bragarnik en una entrevista sobre su estancia en el Querétaro.

Bragarnik ligado al narcotráfico estuvo implicado en la llegada de Maradona a Dorados.

Gracias a la relación de Christian Bragarnik con los Xolos y Dorados de Sinaloa se pudo concretar la llegada de Diego Armando Maradona al equipo del Ascenso MX. El empresario en argentina es conocido como el “Maradona de los representantes”, mismo que maneja poco más de 15 entrenadores y aproximadamente a 100 futbolistas.