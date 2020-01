Chris Jericho podría regresar a la WWE en 2021

En una entrevista reciente con The Aquarian, Chris Jericho indicó que, aunque podría volver en algún momento a WWE, su preferencia es estar en AEW porque es parte de algo en lo que está ayudando a construir desde cero. En resumen, son aguas desconocidas para él y eso le atrae.

“Hice todo lo que pude hacer en la WWE, pero ahora me gusta ser parte de una compañía que estoy criando desde cero. Eso me atrae. Podría volver a WWE mañana y sé exactamente cuál sería mi posición, pero prefiero estar aquí. No hay límites, son aguas desconocidas. Ni siquiera sabemos lo que sucederá día a día en AEW. También creo que a los fanáticos les gusta una alternativa. Los miércoles por la noche en TV son geniales ahora”, comentó.

Jericho actualmente está bajo contrato con AEW por tres años, los cuales vencen en el 2021, pero ha negado tajantemente de que haya firmado con la compañía bajo la condición de que le permitieran ser campeón de la marca.

“No funciona de esa manera, jamás diría eso. El cinturón es solo un accesorio. Lo importante es cómo te comportas, cómo trabajas en el ring y cómo te conectas con la audiencia. Eso es mucho más importante que tener un título”, mencionó.

Su presente como Campeón Mundial AEW y su grupo, The Inner Circle, están animando los episodios de AEW Dynamite cada vez que tienen la oportunidad. Inclusive, ha buscado fortalecer a su grupo de rudos con la adición de Jon Moxley, siempre y cuando este acepte la próxima semana la propuesta realizada por Jericho.

