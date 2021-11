Chivas y América llegan a un acuerdo para el traspaso de Córdova y Antuna

Diversos medios deportivos dan por hecho el traspaso de Antuna y Córdova e incluso alegan que Chivas y América han llegado a un acuerdo económico por el intercambio de ambos jugadores.

Quienes no han tomando con bien esta decisión es la afición azulcrema, que luego de la humillación ante los Pumas, piden que el plantel desembolse dinero por jugadores de calidad y no por negociar con el eterno rival.

Pese a que las negociaciones de Antuna por Córdova están avanzando, todavía no se tiene nada en concreto, pues las directivas de ambos planteles no han avisado sobre ningún cambio, aunque todo puede cambiar en cuestión de horas.

Chivas y América avanzan en las negociaciones

Gibrán Araige, periodista deportivo de TUDN, aseguró que Sebastián Córdova habría llegado a un acuerdo con las Chivas del Guadalajara, sin embargo respecto al tema de Uriel Antuna al América, la negativa del jugador ha hecho que se detenga momentáneamente todo tipo de neogociación.

Entre los principales puntos a tratar en el intercambio de estos futbolistas, está en que tanto Chivas como el América, tendrían un porcentaje en las cartas de cada uno de ellos, ya que en dado caso de que partan a Europa, se verían beneficiados económicamente.

Aseguró que lo único que resta para cerrar el trato entre ambas plantillas es que Antuna dé el sí, ya que no está tan convencido del cambio, sin embargo al no entrar en los planes del baño para el Clausura 2022, no tendría de otra más que aceptar la oferta de Coapa.

¿Por qué Córdova y Antuna no pueden intercambiarse?

La afición americanista se ha opuesto rotundamente por la llegada de Uriel Antuna al equipo, asegurando que seria una traición en la historia de rivalidad que ambos planteles han mantenido durante años.

En plenas negociaciones, usuarios recordaron a través de un tweet, los motivos que las propias instituciones se plantearon en 2013 cuando se rumoreaba un intercambio de jugadores.

"En Chivas nuestros ideales son firmes. Ningún jugador que pertenezca al Guadalajara podría ser negociado con América”, se lee en un tweet del 2013 hecho desde la cuenta del rebaño sagrado.

Pero no es todo, el mismo Club América contestó “Club América, actual campeón del futbol mexicano, informa que no existe interés por ningún jugador del actual plantel de Chivas”.

De momento Chivas y América no han hecho oficial dicho traspaso, sin embargo sería en cuestión de horas donde se tenga más avances sobre el caso, que prácticamente es dado por hecho en medios deportivos.

