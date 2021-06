Chivas está considerando el regreso de Marco Fabián

Chivas posiblemente sí tendrá de regreso a Marco Fabián, ya que desacuerdo con información del portal Toque Filtrado, el equipo de Guadalajara está viviendo una crisis económica bastante fuerte, y el mediapunta podría formar parte del rebaño gratis y dispuesto a tener un sueldo bajo.

Aunque el club parecía haber descartado este fichaje, ahora nuevamente están considerando que el futbolista de 31 años regrese a sus filas. Fabián de la Mora fue parte de los rojiblancos entre 2008 y 2015.

No obstante, los máximos directivos del equipo del Guadalajara tiene opiniones divididas respecto a esto, pero podrían aceptar después de que hasta el momento no han tenido ningún otro refuerzo, a pesar de que han tratado de hacer negociaciones con otros equipos.

Marco Fabián sí quiere volver a Chivas

Fabián ha declarado que sí quiere integrarse nuevamente al "rebaño sagrado"/Foto: El Futbolero México

Como te informamos en La Verdad Noticias, el futbolista Marco Fabián declaró durante una entrevista en enero de este año, que sí quiere volver a Chivas, y le gustaría que su retiro fuera en este equipo.

“Si yo pudiera escribir el guión de mi carrera y el final, obviamente me encantaría (retirarme en Chivas), es una institución a la que quiero mucho, sería un gran privilegio volver a portar algún día esa camiseta, pero no me quiero adelantar al futuro, hoy estoy muy feliz de estar con Juárez, con ganas de hacer historia con este equipo", confesó el deportista jalisciense.

No obstante, Marco tuvo un bajo desempeño durante su estancia en Juárez FC en la última temporada, en donde no marcó goles ni repartió asistencias en 24 partidos disputados. Ricardo Ferretti informó que no lo iba a tener en cuenta, por lo que desde entonces está buscando un nuevo club.

¿Qué pasó con el equipo de Marco Fabián?

El futbolista rompió las reglas de la Liga MX hace unos meses/Foto: Los Players

Marco Fabían, era mediocampista de los Bravos de Juárez, pero el futbolista rompió los protocolos sanitarios de la Liga MX durante marzo de 2021, ya que realizó una fiesta en su casa donde asistieron otros famosos, aunado a su nulo desempeño en el equipo, fue que decidieron separarlo del club por unos días.

Pero se dice que desde ese momento, el jalisciense ya está buscando integrarse a otro equipo, especialmente al Club Chivas. Ahora solo falta esperar qué opina el entrenador Víctor Manuel Vucetich sobre este posible retorno a los rojiblancos.

