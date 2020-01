Chivas: ¿dopaje de Víctor el"Pocho" Guzmán?

La continuidad del mediocampista de 24 años, Víctor Guzmán con las Chivas de Guadalajara estarían en duda, pues luego que no fuera convocado para comenzar el torneo Clausura 2020 ante Juárez en el Estadio Akron, parece indicar que se trata de una situación grabe que obligaría a la directiva a rescindir el contrato del futbolista que llegara procedente del Pachuca.

El llamado ‘Pocho’ no entrenó el viernes con la institución, haciendo trabajo por separado, no ha realizado la concentración con el equipo de Chivas y no ha sido convocado para el duelo de la Jornada 1, en primera instancia se había manejado que pidió permiso por un problema personal, pero versiones recientes indican que la situación podría ser más grave.

Supuesto "dopaje" del Pocho Guzmán.

De entrada, Paco Villa, narrador y periodista para TUDN, ha indicado que los rumores que se están diciendo al respecto de Guzmán no son nada alentadores, “podría haber consecuencias”, ha indicado en sus redes sociales. Lo que ha prendido las alarmas al respecto de Guzmán.

Lo del Pocho Guzmán obliga a una declaración oficial pronto.



Los rumores que he escuchado en el Akron... no son nada alentadores. pic.twitter.com/JOjzpoT615 — Paco Villa (@Paco_Villa_) 12 de enero de 2020

Posteriormente ha sido David Medrano, periodista de TV Azteca quien ha apuntado que la situación de ‘Pocho’ es compleja y que se debe tomar con seriedad; “Todo mundo en Chivas se sorprendió con lo de Guzmán. Tiene que ver con los resultados de los exámenes médicos”, indicó en sus redes sociales.

Todo mundo en Chivas se sorprendió con lo de Guzmán. Tiene que ver con los resultados de los exámenes médicos. — david medrano felix (@medranoazteca) 12 de enero de 2020

Al momento no hay nada oficial al respecto por parte de las Chivas de Guadaljara, pero la realidad es que la situación se torna alarmante para Guzmán.

