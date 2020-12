Chivas dejaría ir a la “Chofis” López al León para el Clausura 2021

Después de ser dado de baja del primer equipo por indisciplina, Javier Eduardo “la Chofis” López fue puesto como uno de los transferibles de las Chivas para el Torneo Clausura 2021, el Club León ya mostró interés en el mediocampista mexicano como posible refuerzo.

Durante una entrevista para el programa Peloteros PQ, la “Chofis” López reveló que existe interés de la Fiera para poder ficharlo, aunque aclaró que aún no ha tenido ningún contacto con Ignacio Ambriz o con los directivos del conjunto esmeralda.

“No he hablado con él (Ignacio Ambriz), con nadie de ellos. Nada más por ahí me dijeron que hay interés de León, pero no he hablado con nadie. Simplemente hay que esperar y ojalá se pueda resolver esto pronto”.

La Chofis López preparándose a tope en lo que consigue equipo �� pic.twitter.com/sy1FmaqfRp — San Cadilla (@SanCadilla) December 10, 2020

La “Chofis” tendrá su futuro fuera de Chivas

"Chofis" López también señaló que sigue sin conocer cuál será su próximo equipo, aunque está listo para afrontar este nuevo reto después del duro momento que vivió al ser separado por indisciplina.

“Estamos más que listos para todo lo bueno que viene, primero Dios. La verdad no tengo idea ahorita, estamos viendo, estamos ajustando algunas cosas para definir a dónde podemos ir, pero ya me estoy preparando”

Luego de que el cuadro de las Chivas fue eliminado en las Semifinales del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX de manos del líder León y ya dieron a conocer a quien será su primer refuerzo de cara al certamen del Clausura 2021.

El Chino Huerta regresa a Chivas

Se trata del joven César Huerta de 20 años de edad, quien será la primera alta de cara al siguiente campeonato de la Liga MX, quien llega luego de estar prestado en el equipo del Mazatlán FC y se espera que puedan llegar más elementos para reforzar al Rebaño-

El futbolista César Huerta se desempeña como un volante ofensivo en el tiempo que estuvo fuera del cuadro de las Chivas, destacando fuera del Rebaño como un jugador con gran movilidad, libertad que le dieron los estrategas y que le permite acomodarse de gran forma.

