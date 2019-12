Chivas ¡con todo!, paso perfecto en su pretemporada

Unas Chivas que se ve se vienen ¡con todo! para un Clausura 2020, el Rebaño Sagrado de Alfredo Tena no ha tenido ningún problema de cara a sus partidos de pretemporada. Con las bombas que se aventó Ricardo Peláez parece que el cuadro rojiblanco no echara de menos a su ex goleador Alan Pulido; los partidos amistosos le han servido al Guadalajara para ir viendo como iniciaran el torneo y poder hacer un buen papel.

Con un estadio (Carlos Iturralde) repleto en Merida Yucatán, el Viernes 20 de Diciembre los Venados recibieron a las Chivas para su primer encuentro de pretemporada, donde el "Hermoso" Oribe peralta fue el responsable de conseguir el único tanto de la noche. El cuadro de la perla tapatía se adueñó del balón y fue hasta el minuto 15, que Peralta aprovechó una jugada para decretar el 1-0.

El segundo duelo de pretemporada fue contra el Tampico Madero el día lunes 23 de Diciembre en las instalaciones de Verde Valle, en un duelo en el que Oribe Peralta abrió el marcador y así llegó a dos goles en esta pretemporada, donde JJ Macias cerro el encuentro anotando un doblete. El equipo del Tampico Madero solo anoto un gol a cuenta de Kevin Lara, vimos casi el mismo cuadro con el que inicio en contra de Venados.

El día de hoy sábado 28 de Diciembre se llevó el encuentro entre Chivas y Leones Negros donde el cuadro tapatío se llevo nuevamente la victoria con la mínima diferencia por parte de Ronaldo Cisneros quien se quitó al arquero con un excelente movimiento y empujó el balón a la portería. Así el equipo del Rebaño está demostrando su contundencia y se ve reflejado el buen funcionamiento que hasta el momento están dando.

Luego del fallecimiento de su propietario Jimmy Goldsmith, aún no se sabe se estaría en pie este compromiso entre el Club Deportivo Guadalajara frente a la Universidad de Colima. El partido se encuentra programado para el lunes 30 de diciembre y también tendría como escenario la cancha número dos de la ciudad deportiva de Verde Valle en la Perla Tapatía.

Las Chivas cerrarán la preparación el 4 de enero en el Estadio Victoria de la ciudad de Aguascalientes, donde el entrenador Fernando Tena presentará una plantilla que contará con tres ex jugadores de los hidrocálidos: Cristian Calderón, Jesús Angulo y Alexis Peña, además será el estreno de Uriel Antuna como rojiblanco.

