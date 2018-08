Chivas castigaría a Marín luego de sufrir accidente

El zaguero central de las Chivas de Guadalajara, Hedgardo Marín fue víctima de un accidente automovilístico horas después de que su entrenador José Saturnino Cardozo había lanzado una advertencia a los futbolistas que acostumbran salir por las noches.

Fue el martes después del partido en el que se impusieron por marcador de 3-2 sobre Morelia en la Copa MX, el Pastor del Rebaño platicó acerca de la responsabilidad de su profesión, adelantando que quienes anduvieran tarde en la calle no jugarían.

"Que disfruten y sean responsables en su posición, fuera del campo no me meto mucho porque es personal, no porque sea mi jugador me voy a meter en su vida", declaró Cardozo.

"Ellos deben ser responsables de su profesión. Que disfruten, pero fuera del campo sean responsables. Jugador que esté en la calle 12 o una de la madrugada no juega. El jugador sabe que si no concentramos, está fuera y no juega. Lo que busco es que sean responsables y profesionales, no importa quién sea, así tenga 17 años o 35".

Hedgardo Marín sufrió un accidente la madrugada de este jueves al sur de la ciudad de Guadalajara pasadas las 04:30 horas, lo que quiere decir, si se acatan las normas de Cardozo, no tendrá participación el próximo domingo ante los Diablos de Toluca en la Fecha 4 del Torneo de Apertura 2018, aunque la directiva no ha informado si habrá o no sanción.

Al enterarse del accidente, Chivas envió inmediatamente a su futbolista a revisión médica y luego le dieron descanso.