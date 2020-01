Chivas: ¿Sabes quien es el "Canelo" Jesus Ángulo?

Jesús Ángulo empezó a mostrar su fútbol en las Chivas en en esta pretemporada. El "Canelo" lo pudimos ver en el último amistoso en contra de los Rayos del Necaxa, donde anotó el segundo gol rojiblanco y el primero con el Rebaño Sagrado.

Jesús Ricardo Ángulo es nacido en Culiacán, Sinaloa, tiene 22 años. Una trayectoria en la cual ha tenido que lucha por hacerse de un lugar y trascender en las categorías de formación para alcanzar en el 2019 las más altas esferas de la Liga BBVA MX.

Desde su ascenso en la Tercera División Profesional, pasando por la Sub 17, Sub 20 y también con un paso en el Ascenso MX, ha luchado por trascender futbolísticamente.

“Estaba en una Tercera División en la UAS (Universidad Autónoma de Sinaloa) y cuando terminó el torneo me fui a Tijuana con la Sub 17, ahí ascendió Dorados en Primera y me regresé a jugar a Culiacán en la Sub 20, ahí estuve seis meses y después subí al primer equipo, aunque desafortunadamente descendió, pero tuve algunos partidos (en el Clausura 2016)” contó el futbolista.

Le tocó vivir un ascenso y después también sufrió el descenso con la franquicia de Culiacán.

“Seguí en el Ascenso y en ese torneo quedamos campeones con Dorados, seguí tres torneos más con Dorados y después me tocó la oportunidad de ir a Tijuana con Primera División, tuve participación un año entero y se presenta esta nueva oportunidad” contó en una charla con la Liga BBVA MX.

Tras dos años con Xolos de Tijuana, logró encontrar su plenitud, aunque ya daba algunos destellos, la gente de Necaxa apostó por el pero solo duro poco ahí.

“Ya tenía algunos torneos en que sabía que Necaxa estaba interesado, pero yo nunca supe realmente porqué se daba o porqué no. Cuando llegó la oportunidad no lo pensé porque son ventanas que se abren para encontrar más oportunidades y salir adelante en mi carrera”, dijo el pasado mes de septiembre.

Un solo torneo duró en el cuadro hidrocálido, pues Ricardo Peláez le había puesto el ojo, y el "Canelo" fue uno de los ocho fichajes que cerró el Guadalajara para el torneo que está por comenzar. Tiene trayectoria en selecciones nacionales y competirá por ser titular con Alexis Vega.

