Chivas: Ricardo Peláez busca un EXTRANJERO para reforzar al Guadalajara ¡INCREÍBLE!

El conjunto de las Chivas se encuentra buscan futbolistas para el futuro, uno de ellos que han estado observando es alguien que podría romper la tradición de jugar con solamente futbolistas mexicanos; Ricardo Peláez se encontraría buscando a un jugador de origen extranjero.

El futbolista que estaría buscando Ricardo Peláez para el equipo de las Chivas se trataría de nacionalidad uruguaya, el joven Diego Abreu, hijo del legendario futbolista charrúa Sebastián el ‘Loco’ Abreu.

Conocido como el ‘Loquito’ por el apodo mítico de su padre, el joven nació en la Ciudad de México el 27 de agosto de 2003; por ello cuenta con la doble nacionalidad y no tendría problema alguno para vestir la indumentaria del cuadro del Guadalajara.

Chivas busca al 'Loquito' Abreu

Diego el ‘Loquito’ Abreu actualmente se encuentra jugando en las categorías menores del club uruguayo Defensor Sporting y es uno de los mejores atacantes juveniles del país sudamericano.

De solamente 16 años de edad y tras los rumores sobre el supuesto interés de las Chivas por el hijo del ‘Loco’ Abreu, el joven con nacionalidad mexicana y uruguaya mencionó lo siguiente: "yo no estoy al tanto del tema, porque lo habla mi padre y mi representante. Sólo cuándo hay algo concreto, algo verdadero, ellos me lo hacen llegar, pero sobre Chivas no me dijeron nada", fueron las palabras del joven futbolista nacido en México sobre el supuesto interés del Guadalajara.

Entérate de todo lo que nos dijo @Diego10Abreu ��������������https://t.co/LNANFZq4Nm pic.twitter.com/1VvA2RnOAk — TVC Deportes (@TVCDeportes) March 24, 2020

Es oportuno mencionar que a pesar de que el joven futbolista ha iniciado su camino en el balompié del país de nacimiento de su padre, Diego Abreu, decidió en su momento en representar a la Selección Mexicana. Situación que podría facilitar su fichaje con el cuadro de las Chivas de Guadalajara en el siguiente mercado de fichajes en el futbol mexicano.