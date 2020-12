Chivas: Raúl Gudiño revela que pudo llegar a Europa antes que Memo Ochoa

En La Verdad Noticias te hemos dado cuenta sobre la batalla que existe en el arco de las Chivas Rayadas de Guadalajara entre Antonino Rodríguez y Raúl Gudiño, siendo este último el que disputó la recta final de la Liguilla y considerado una leyenda rojiblanca.

Sin embargo, Gudiño también compite con otros porteros del fútbol mexicano en la carrera por emigrar al extranjero, por ello reveló cómo se derrumbó sueño de ser el primero en llegar a Europa, donde después pudo hacer historia en la UEFA Champions League

Guillermo Ochoa llegó primero a Europa, justo un par de semanas antes que Gudiño, convirtiéndose en el primer portero en emigrar al Viejo Continente, pero a pesar de que Raúl tardó tres años en consolidarse, su partida se dio casi al mismo tiempo en que Ochoa llegó al Ajaccio en el 2011.

Raúl Gudiño llega al FC Porto

A unos días del fichaje de Ochoa, llegó la primera propuesta por parte del Porto, que con el tiempo apostó por Raúl Gudiño y hasta hicieron válida la opción de compra en una cifra cercana al millón de dólares.

"Justo creo que Memo tenía poco que se había ido a Europa y fue el primer portero mexicano en irse, yo pensaba en que me había ganado, yo tenía esa ilusión, esa meta de ser el primero. A la semana, mi papá me avisó que había una propuesta de Europa por mí".

"Yo estaba en el Porto Sub 19, después empecé a jugar en el Porto B, después de siete meses hicieron válida la opción de compra y luego me convertí en el tercer portero del primer equipo", contó.

Gudiño disputó una Champions League

Gudiño reveló que si bien fue en el club Apoel Nicosia de Chipre, en primera instancia cuando supo que podría emigrar a ese club y disputar la Champions League, a pesar de que no tenía idea de su situación geográfica y social.

"Me dijeron que iría a jugar a Chipre y yo ni sabía en dónde estaba, después lo busqué en Google y veo que está en medio de Irak, cercano a Turquía, yo pensaba en cómo me iba a ir a meter allá. Después mi papá me comentó que era un club que jugaría Champions y ahí decidí irme”.

