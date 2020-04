Chivas: Ramón Morales rompe en llanto al recordar a Tomás Balcázar (VIDEO)

No cabe duda que el futbol mexicano continúa de luto, luego de darse a conocer la terrible noticia sobre el sensible fallecimiento de Tomás Balcázar, leyenda del campeonísimo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, quien perdió la vida a los 88 años de edad, partida que causó gran dolor en Ramón Morales, ex futbolistas del Rebaño, quien consideraba a “Don Tomás” como su gran mentor.

Ramón Morales fue gran figura de las Chivas

Tomás Balcázar González, abuelo del delantero del Galaxy de Los Ángeles Javier "Chicharito" Hernández, se mantuvo hospitalizado en la ciudad de Guadalajara tras complicaciones en su estado de salud hasta su fallecimiento el pasado domingo por la mañana.

Ramón Morales lamentó la muerte de su maestro en redes sociales

Durante la emisión del programa de TUDN “Linea de 4” de este lunes, los comentaristas realizaron un breve homenaje a su brillante carrera y el invitado especial Ramón Morales no pudo contener las lágrimas y se hizo viral en las redes sociales.

Don Tomás Balcázar y Ramón Morales

Fue a través de la cuenta oficial del programa en Twitter, donde compartieron el video del momento en que el ex jugador del conjunto rojiblanco, aparece a cuadro desde su casa con y justo al momento de empezar su intervención rompe en llanto, tras la presentación de la cápsula de la trayectoria de Tomás Balcázar.