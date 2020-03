Chivas: "Pollo" Briseño reventado en redes por negarse a reducir su sueldo

El mediocampista de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Antonio "Pollo" Briseño, fue duramente criticado en redes sociales luego de negarse a reducir su sueldo, como una medida de apoyo ante la brutal caída económica generada por el brote del Coronavirus.

Antonio Briseño dio sus explicaciones

"Pollo" Briseño fue reventado por la afición

El pasado martes, Antonio Briseño, ofreció una breve conferencia de prensa por internet debido a las medidas preventivas por el Coronavirus, en la cual el atacante de las Chivas realizó dicha declaración que generó bastante polémica y malestar entre los aficionados rojiblancos, así como en diversos medios de comunicación.

Briseño aseguró que necesita el dinero

"En lo personal, como todos tenemos proyectos por construir y un patrimonio, no podría. Me endeudé en muchas cosas, contemplo mi sueldo, hablo a título personal, yo no. Los que ganan demasiado en Europa, si ellos quieren pues cada quien, uno tiene necesidades con base a su sueldo". Dijo El Pollo.

El "Pollo" ofreció una videoconferencia para explicar la situación

A raiz de esto, fue criticado fuertemente en redes sociales por sus declaraciones, acusándolo de poca humildad, lo que hizo que el futbolista aclarara la situación con nuevas declaraciones para explicar su situación.

Antonio Briseño

"Cuando digo que me estoy endeudando es porque invertí en cosas, en inmuebles, en mi casa, en terrenos, departamentos etc, Muchas cosas que he invertido mi dinero. No es que me esté dando una vida de más de la que no puedo vivir, estoy creando un patrimonio para que en mi futuro pueda tener para vivir. Crear una estabilidad de mucho tiempo". Explicó el jugador de Chivas.