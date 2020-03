Chivas: Norma Palafox habla sobre su figura dentro de la Liga MX Femenil

Como parte del Día Internacional de la Mujer, Norma Palafox, delantera de las Chivas Rayadas del Guadalajara de la Liga MX Femenil, relató en una entrevista qué opina sobre algunos señalamientos en torno a su apariencia dentro del terreno de juego, la cual ha llamado la atención de muchos seguidores debido a su gran belleza y ese espectacular físico que la caracteriza.

Fue a través de una entrevista realizada por el portal AS México, en donde Norma Palafox reveló estar harta de la forma en la que los medios e internautas hablan de su físico y no solo de ella si no de las futbolistas en general en la Liga MX Femenil.

"Lo voy hablar claro: es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a ponerme un short súper grande, no me siento cómoda. Quiero ser futbolista, no quiero ser modelo. Te voy a ser sincera: duele porque no nada más soy yo.”

Actualmente, Norma es la jugadora más seguida de toda la liga en redes sociales, cuenta con 1.7 millones de followers en Instagram,casi dos millones en Facebook, además es muy asediada en Twitter y Tik Tok, lo que la ha convertido en una influencer.

Norma Palafox fue campeona con las Chivas Rayadas del Guadalajara en el primer torneo de la rama femenil, en junio de 2019 dejó el Rebaño para participar en el Reality Show “Exatlón USA” y tras concluir su participación regresó a la institución rojiblanca.

— César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) March 8, 2020

