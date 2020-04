Chivas: El día que Rodolfo Pizarro INSULTÓ al América (VIDEO)

No cabe duda que al haber ganado un torneo internacional de la talla de la Liga de Campeones de la Concacaf, llenó de gran orgullo a todos los aficionados y jugadores de las Chivas Rayadas del Guadalajara, quienes hace dos años se dieron cita en la Minerva para llevar a cabo el espectacular festejo, mismo que se vería empañado luego de que el delantero Rodolfo Pizarro insultó públicamente a las Águilas del América.

Rodolfo Pizarro con Chivas

Pizarro fue duramente criticado por la acción

Aquella noche y frente a miles de aficionados, los jugadores de las Chivas mostraron su felicidad así como su agradecimiento a todos los seguidores rojiblancos, mientras la gente estallaba en júbilo ante las palabras de aliento de sus ídolos, sin embargo, Rodolfo Pizarro realizó un tremendo insulto con dedicatoria al conjunto del América, hecho que terminó por empañar el festejo debido a las duras críticas que recibió el delantero mexicano.

Festejo de Chivas en la Minerva de Guadalajara

“Y que chingue a su puta bomba y negra madre el América”, exclamó Rodolfo Pizarro, quien posteriormente se llevó la ovación de los aficionados del Guadalajara quienes se dieron cita para festejar con la escuadra tapatía, el campeonato que les daba el boleto para asistir al Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes Unidos, para representar a México a nivel internacional. Tras la euforia y con la cabeza más fría, Pizarro reviróm y pidió disculpas al día siguiente de lo sucedido.

Rodolfo Pizarro le hizo un corte de maga al América

Te puede interesar Liga MX: Chivas QUIERE a Rodolfo Pizarro y Matías Almeyda ¿Se va Tena?

Cabe recordar que en aquella ocasión, el conjunto de las Chivas logró vencer al Toronto FC, luego de empatar en el marcador global a tres goles, tuvieron que definir todo desde los once pasos, con lo cual el equipo del Rebaño rompió la racha de 56 años de no poder levantar un nuevo título internacional, luego que desde 1962 no lograba este campeonato cuando fue campeón del torneo de clubes de la Concacaf.