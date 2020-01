Chivas: Amaury Vergara, "Creemos en su inocencia hasta que se pruebe lo contrario"

Chivas: Amaury Vergara, "Creemos en su inocencia hasta que se pruebe a lo contrario"

El tema de Víctor Guzmán sigue sonando en el interior de Chivas. Amaury Vergara, en una entrevista con Fox Sports, comentó acerca de esto y sobre la posibilidad de traerlo de vuelta.

"Habrá que esperar los resultados y una vez teniendo esos resultados, creemos en su inocencia y vamos a creer en él hasta que se pruebe a lo contrario. Dependiendo de sus resultados veremos en su momento qué es para Chivas este jugador", explicó Vergara.

Amaury Vergara confia en Victor Guzmán.

Yo le hice una promesa a mi padre y hasta no ver materializado esa promesa, no me voy a alejar de Chivas".

Igualmente, platicó sobre el interior del equipo: "Estamos afectados, dolidos, lo extrañamos y Chivas va salir adelante porque estamos todos entendidos que era algo que no se esperaba pero que tenemos a la gente adecuada para cubrirlo".

Posteriormente, declaró sobre la actualidad del Rebaño Sagrado y su posible venta.

Primero, explicó: "Llevamos años tratando de estabilizar la parte económica de Chivas".

Además, aclaró el futuro del club bajo su mandato: "Chivas no está a la venta, no lo va a estar en un futuro. Yo le hice una promesa a mi padre y hasta no ver materializado esa promesa, no me voy a alejar de Chivas".

Finalmente, se expresó sobre el futuro de este proyecto y piensa que dará resultados pronto: "En las edades puedes notar la dirección que queremos darle a este plantel y porque también estamos confiados con la cantera que se viene y creo que va a tomar menos tiempo del que yo pensaba. Va a cambiar totalmente el fútbol mexicano. Estamos innovando como nunca se había innovado".

