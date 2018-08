Chiquis García se trasladó a Egipto para integrarse a La Volpe en el Pyramids FC

A pesar de la probabilidad de partir a un futbol tan exótico como el egipcio lo sorprendió, Rafael “Chiquis” García, indicó que la oportunidad de ser auxiliar técnico de Ricardo La Volpe en el Pyramids FC era una que no podía ignorar, por la dificultad de que a un estratega mexicano se le dé una oportunidad en el extranjero.

“Es una oportunidad que no puedo dejar pasar; es una a nivel internacional”, puntualizó el ex entrenador de Puebla quien se trasladó este jueves por la noche a Egipto para integrarse al que será su nuevo club en el futbol de ese país.

“Es difícil que se presenten oportunidades para el entrenador mexicano, para el futbolista mexicano fuera del país, hay que tomar este nuevo reto y demostrar lo que nos hemos preparado con buenos resultados allá”, añadió.

Javier Aguirre, otro mexicano en egipto

Para García, fue realmente fundamental que de igual manera otro técnico mexicano como Javier Aguirre, quien hace poco fue nombrado como Director Técnico de la Selección de Egipto, se encuentre allá, con lo cual le será más sencillo adaptarse a su nueva vida.

“Javier Aguirre es el más reconocido, él ha hecho una cosa extraordinaria en Europa, en Japón, en todos lados, siempre sus resultados han sido muy positivos, esa es otra cosa que también me llamó mucho la atención: primero se fue Ricardo y después Javier; lo conozco bastante bien, me llevó al Mundial de 2002, entonces enseguida me pondré en contacto con él, para tratar de aprender lo más rápido posible del futbol de equipo”.