"Chino" Maidana confirma su vuelta a los cuadriláteros para este 2020 (VIDEO)

La gran leyenda del boxeo argentino Marcos René ‘Chino’ Maidana, dio a conocer que regresará al box profesional a cinco años y medio después de enfrentar por segunda ocasión al polémico norteamericano Floyd Mayweather, notícia que reveló a través de una entrevista realizada por la cadena ESPN.

Maidana vs Mayweather

Maidana tendrá una pelea de exhibición

Maidana, quien actualmente tiene 36 años de edad, sostendrá una pelea de exhibición ante el excampeón de kick boxing Jorge "Acero" Cali el próximo 18 de abril en Buenos Aires, y posteriormente "Maidana Promotion" escogerá la mejor opción para completar su regreso al ring con un combate de mayor peso, mismo que preparará de la mano del entrenador venezolano Rafael Liendo.

"Acero" Cali atacando a su rival

“Vamos a ver cómo nos va el 18 de abril y luego Chino Maidana Promotions me va a dar las opciones. Lo de ‘Acero’ Cali lo voy a tomar como una pelea, no como una exhibición, así que estamos listos”, declaró Maidana durante la entrevista con ESPN KnockOut. “Vamos a ver qué peso podemos dar y vamos a ver los rivales, nunca he escogido rivales, no lo haré ahora, el que sea”, detalló.

"Chino2 Maidana y "Acero" Cali

En 4 meses el "Chino" estará listo

Por su parte, el entrenador Liendo confió que en tan sólo cuatro meses de duro entrenamiento, Maidana podría volver peleando en 154 libras, sin embargo, puntualizó que por el momento se van a enfocar en el evento de abril para relanzar su carrera.

Chino Maidana confirma su vuelta a los cuadriláteros para este 2020

De le recordó a Maidana que el año pasado comentó que regresaría con un plan de tres peleas, pero al final aborto la misión. “Ahora es diferente porque estoy muy entusiasmado para pelear con ‘Acero’ el 18 (de abril), él me buscó, me desafió y aquí estamos, vs a tener que pagar derecho de piso”, compartió.

"Chino" Maidana es un peleador brutal

Maidana, que tiene marca de 35-5 y 31 nocauts, tuvo una reunión con medios en el gimnasio Megatlón de Pilar, a unos 40 kilómetros de Buenos Aires, y de hecho será ya muy cerca de la capital argentina donde hará su entrenamiento para su regreso al ring para esta exhibición con la finalidad de retomar el boxeo de la manera más seria posible.

