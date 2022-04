China ocupa gansos policía para cuidar el orden en las fronteras ¡Así se ven! Foto: new.smalljoys.tv

¿Te imaginas ser detenido por gansos policía?, pues, aunque parezca broma es una realidad en China, en aquel país estas aves son usadas como agentes, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que esta especie es muy territorial y también muy sensible a los ruidos, así que cuando escuchan el mínimo susurro se pondrán en alerta y si alguna vez has estado cerca de uno, seguro sabes que pueden ser letales si te metes con ellos, de ahí que no es extraño que sean policías.

Anteriormente te contamos que ven en Yucatán un reflejo del país oriental; sin embargo, ahora te mostraremos cómo se ve un ganso que podría detenerte si haces algo malo.

Por esta razón hay gansos policía en China

Gansos policía. Foto: sopitas.com

Tras la pandemia del COVID-19 el país chino se enfocó en evitar que las personas crucen sus fronteras, esto en un intento desesperado por evitar más contagios del nuevo coronavirus, de ahí que en agosto del 2021 tomó la decisión de usar gansos y perro para evitarlo en la región de Chongzuo en Longzhou, un sitio que es conocido por ser limítrofe con Vietnam, una zona donde con frecuencia se da el paso de persona indocumentadas.

Por otro lado, Longzhou, es una ciudad conocida por tener como tradición la cría de gansos para cuidar las casas, ya que son increíblemente gritones cuando ven a extraño, de ahí que fueron los mismos vecinos quienes pidieron a la policía armarse con estos animalitos para hacer sus patrullajes.

Cabe recordar que la anécdota que confirmó la eficacia de los gansos como policías, y es que según se dio a conocer, en una ocasión un agente estaba patrullando con esta ave cuando de pronto gritó increíblemente fuerte, pues al parecer logró ver en la oscuridad que una persona estaba intentando pasar la frontera, ante ello, los oficiales pudieron detenerlo, y por ello, ahora el gobierno se arma con estos animales para cuidar estas zonas de riesgo.

¿Hay más gansos policía que perros?

Gansos policía. Foto: sopitas.com

La frontera entre el país chino y Vietnam tiene oficiales que están acompañados con 400 pesos entrenados y 500 gansos que trabajan a la par en 300 módulos donde se intenta controlar la pandemia, así que sí, hay más de esas aves que binomios.

Conoce más sobre esta nación leyendo Suben muertes por COVID en China.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de sopitas.com