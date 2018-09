Chilavert: A Osorio no lo quieren en Colombia.

El ex cancerbero paraguayo José Luis Chilavert se ha mostrado molesto tras las declaraciones de Juan Carlos Osorio, quien recién llegó al banquillo de la Selección de Paraguay. El ex portero de Vélez Sarsfield ha asegurado que al entrenador no lo quieren en Colombia.

Chilavert: A Osorio no lo quieren en Colombia.

Luego de que Juan Carlos Osorio dijera que su sueño es dirigir a Colombia, el guaraní José Luis Chilavert arremetió ante las declaraciones del estratega colombiano y aseguró que es un insulto para los aficionados paraguayos.

Chilavert: A Osorio no lo quieren en Colombia.

“Me duelen las declaraciones de Juan Carlos Osorio diciendo que su sueño es dirigir a Colombia. Así no demuestra verdadero compromiso con Paraguay. Allá no lo quieren", señaló Chilavert en una entrevista para ‘ABC Cardinal’.

Chilavert: A Osorio no lo quieren en Colombia.

Chilavert afirma que Osorio se ofrece para llegar a la Selección Colombia

José Luis Chilavert considera que el entrenador Juan Carlos Osorio se está ofreciendo.

"Él se está ofreciendo para cumplirle el sueño a su padre. Nosotros tenemos nuestra historia y prestigio, se nos debe respetar. Él tiene que olvidarse de Colombia, ellos no lo quieren y él se está ofreciendo”, añadió el exportero de Vélez Sarsfield.

Chilavert afirma que Osorio se ofrece para llegar a la Selección Colombia.

Cabe destacar que a pesar de haber firmado contrato con la Selección de Paraguay, el técnico Juan Carlos Osorio tiene una cláusula para desvincularse de los guaraníes en caso de tener una propuesta por la Selección Colombia.