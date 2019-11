“Chihuas” Rodríguez reveló que le ofrecieron ser narcotraficante

El “Chihuas” argumentó que eligió ser boxeador profesional en una época en la que le ofrecían ser ‘halcón’ de un cartel de la droga y afortunadamente no se equivocó pues ya ha sido campeón mundial en dos ocasiones, siendo una faceta en la que nada ha sido fácil, sino que ha luchado para estar en lo más alto.

Es originario de Monterrey, pero radicó durante varios años en San Juan, Texas, Francisco ‘Chihuas’ Rodríguez reveló cómo se abrió paso en un deporte en el que Nuevo León no tenía un campeón del mundo desde hace más de 30 años.

“No tuve padre, me crié con mis abuelos y mi mamá y estaba muy bien cuidado, pero en la adolescencia sí me descarrilé mucho: andaba en pandillas, las mamás de mis amigos no me querían y hasta los malandros me ofrecieron a mí y a otros de la pandilla una moto y un teléfono celular para dar rondines y avisar cuando se acercaran los soldados”, relató el boxeador.

No se arrepiente de ser boxeador

A la persona que más recuerda es a su tío ya fallecido, Luis ‘Charal’ Rodríguez, lo alejó de los vicios que lo amenazaban y lo metió de lleno a su mundo: el boxeo. Por lo que está eternamente agradecido por inculcarle los principios del deporte.

“Mi tío era como mi papá y mi abuela siempre estaba al pendiente de mí. Gracias a ellos no caí en lo peor. Hoy me sorprendo de aquellos padres de mis amigos que me cerraban la puerta de su casa porque decían que yo era mala influencia para sus hijos y ahora me dicen que es admirable lo que hecho, que soy el orgullo del barrio porque logré sobresalir en un mundo bajo”, relató el ‘Chihuas’.

“Con mi primer pago de mi primera pelea me sentía rico, con 17 años y ganando 8 mil pesos (unos 421 dólares) al mes en ese entonces no me la creía y me acuerdo que me compré un celular grande”, comentó Rodríguez, quien en el 2014 fue campeón mundial Paja de la OMB y la FIB en dos espectaculares peleas.

El pasado 7 de mayo, el ‘Chihuas’ y su esposa Nora vieron nacer a su segundo hijo, a quien llamaron Iker y quien se une en la familia a Johan, el primogénito del boxeador.

Hoy tiene un reto complicado empunto de las 17:00 horas en el Palenque de la Feria Tamaulipas, estará en pelea ante el ‘Chema’ Cárdenas en busca de regresar a lo más alto.

