“Chihuas” Rodríguez expondrá su campeonato ante David Barreto

El haber comenzado su carrera con el pie izquierdo, hizo que las cosas fueran más complicadas para el púgil regiomontano Francisco “Chihuas” Rodríguez, quien tuvo que apoyarse en su mentalidad para vencer las adversidades y con sus actuaciones irse ganando la confianza de su propia familia que dudaba que pudiera lograr algo dentro del deporte.

“La mente es lo más poderoso que yo tengo, mi mentalidad es muy fuerte y es la que me ha sacado adelante, nunca me dejo vencer, nunca digo que no”, asegura.

Una derrota al inicio de su carrera amateur generó muchas dudas en su familia y amigos, reconociendo que para ese compromiso no le dio la seriedad debida y ahí se cimentó una derrota que le pegó en el aspecto anímico.

“Yo pienso que en cualquier cosa que hagas, siempre va a haber gente que diga que no eres bueno o que mejor hagas otra cosa porque no vas a llegar a ser alguien; mis amigos, incluso, mis primos, me decían eso, pero les respondía que iba a ser campeón mundial y se los cumplí”.

Conforme llegaron los triunfos para el boxeador de Santa Catarina, Nuevo León, quien es promovido por “Cancun Boxing” y “Boxing Time Promotions”, las cosas fueron cambiando; sin embargo, las dudas no desparecían en su totalidad, hasta que llegó el primer título mundial, “cuando llegué a ser campeón del mundo les demostré que sí se puede, ese día todo cambió dentro y fuera de casa”.

El "Chihuas" Rodríguez se mide este próximo sábado 1 de junio ante el venezolano David Barreto Fernández en el Gimnasio Municipal del Pueblo Mágico de Linares, Nuevo León, donde expondrá su Campeonato Internacional de peso Supermosca que avala el Consejo Mundial de Boxeo en el pleito estelar de la cartelera que tendrá transmisión a través de Televisa Deportes dentro de la tradición de "Sábados de Box".