Chiellini deja al descubierto el pasado de Cristiano Ronaldo en la Juventus

Este 2021 el futbolista portugués, Cristiano Ronaldo abandonó las filas de la Juventus de Turín para unirse a un viejo amigo, el Manchester United, club en el logró forjar parte de su triunfo como jugador, pero ¿cómo fue su salida del equipo italiano?, aquí te decimos lo que dijo al respecto el capitán de la escuadra, Giorgio Chiellini, ¡no podrás creerlo!

Ronaldo volvió al United luego de 12 años de salir de sus filas, por ello, sus fans enloquecieron al saber que volvería con Los Diablos Rojos, algo que mediáticamente lo puso en la cima.

Cristiano ya se aburrió de la fama; sin embargo, ahora te diremos parte de lo que vivió a su salida de La Vecchia Signora.

Chiellini revela detalles de la salida de Cristiano Ronaldo

Cristiano. Foto: revistagq.com

El capitán de La Fidanzata d'Italia dijo a la televisora italiana DAZN que para su equipo fue muy importante poder fichar a Ronaldo y significó crecimiento para la marca del equipo, pues, comentó que ahora son más conocidos a nivel mundial, y enfatizó que jugadores como él son tan importantes que incluso tienen una vida distinta, pues, reveló:

“...él ni siquiera podía ir a pasear por el centro de Turín.”

Sobre su salida, el comentó que el portúgues:

“...pensaba más en el presente que en el futuro.”

Y detalló que el entendió que CR7 quería un equipo cuyo juego fuera en función de él, donde además tuviera nuevas motivaciones, y aunque Le Zebre abrió un nuevo proyecto para rejuvenecer a la plantilla, añadió:

“...él pensaba más en el presente que en el futuro.”

Cristiano no debió irse en los últimos días del mercado

Chiellini. Foto: blackwhitereadallover.com

Es sabido que El Bicho dejó las filas de los I Bianconeri cuando estaba a punto de cerrar el mercado veraniego, algo que no favoreció al equipo italiano, quien jugó con él la primera jornada y en las tres fechas siguientes ya no supo ganar, pues, Chiellini comentó que si hubiera hecho esto al comienzo de los fichajes no hubiera caído en ‘choc’, estas fueron sus palabras:

"Sería mejor si hubiera salido antes porque tuvimos un pequeño 'choc' que pagamos a nivel de puntos en los primeros partidos.”

Con información de www.espn.com.mx