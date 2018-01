¿Chicharito ya no regresará al futbol mexicano?

Ante las versiones de que el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández podría regresar al futbol mexicano, el volante ofensivo de los Tigres de la UANL Javier Aquino consideró que el atacante no regresará en este momento al balompié nacional.

Javier Hernández milita actualmente con el West Ham de Inglaterra, pero se ha manejado la posibilidad de que pudiera salir de ese conjunto y volver a México, con las Chivas de Guadalajara.

“Intentará buscar otras opciones en Europa, no es del todo malo volver, a mí me pasó al decidir regresar y estar en Tigres no fue fácil, se me dieron las cosas, pero en mi manera de ver no volverá al futbol mexicano”, manifestó.