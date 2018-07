Chicharito trollea a Zague por video íntimo.

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández se encuentra de vacaciones tras su participación en el Mundial Rusia 2018, en donde el comentarista de TV Azteca fue víctima de redes sociales; luego de que se filtrara un video íntimo en donde aparecía semidesnudo. Ahora el “Chicharito” no perdió la oportunidad para subir a su cuenta de Instagram en donde trollea a “Zague”.

En la fotografía que subió a Instagram “Chicharito” puso una frase que ha marcado a “Zague” y que los mexicanos empiezan a ocupar de manera cotidiana. Cabe recordar que el video íntimo le ha generado muchos problemas personales al ex delantero del América.

Todos después de ver el vídeo de Zague. pic.twitter.com/Z0UgocaC6e — EL HEISENBERG���� (@Elmisterchingon) 12 de junio de 2018

El “trolleo” desde que se filtró ese video hasta el día de hoy no ha terminado de cesar para el ex futbolista nacional, y en esta ocasión fue ni más ni menos que el “Chicharito” el protagonista de una mofa a esta situación que vivió el ex jugador.

Que buen arrimón me dió el robot. Impresionantiiiiiii jajaja! ��

Saludos gente! pic.twitter.com/daYa1sr8hE — Chicharito Hernandez (@CH14_) 19 de julio de 2018

Luego de la publicación de “Chicharito” en redes sociales, sus seguidores no dejaron de hacerle varios comentarios por el trolleo a “Zague” por su video íntimo.