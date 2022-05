Chicharito revela nostálgicos momentos de depresión que ha sufrido

Javier Hernández Chicharito, es un famoso futbolista mexicano que ha vivido muchas caídas que en su vida personal le han afectado en su carrera de alguna manera, pero hoy el Chicharito es otro.

Resulta que su filosofía de vida ha cambiado luego de tocar fondo, de caer en depresión, ya que Javier Hernández ha vivido muchas caídas en su vida personal que le han afectado en su carrera de alguna manera.

Es por eso que hoy el famoso “Chicharito” es otro, es más humano, se dedica a vivir la vida, a disfrutar a su familia y tiene una frase: “Juega el juego, sin que el juego te consuma. Sé parte del juego, pero vive la vida, esto es vivir”.

La depresión de el Chicharito

En esta ocasión el jugador del LA Galaxy estuvo en Guadalajara dando una charla en el Albergue Los Pinos, hizo una donación junto a su club por 10 mil dólares y ahí les recomendó a cada uno de los niños, disfruten la vida.

Además de que sean auténticos siempre porque en él hubo un momento en el que dejó de disfrutar, el entorno lo hizo su presa y cayó en el sistema, le decían qué decir, cómo actuar, sintió que le vendió su alma al diablo tras obtener la fama.

“Me tengo que vulnerabilizar para poder explicarme. Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo”.

Eso declaro el famoso futbolista Chicharito Hernández, quien también agregó: “Fui siguiendo patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y vacíos que no había llenado y me llevó a la depresión el tocar fondo, para aceptar que habrá un existencial que no vamos a poder llenar, nadie podrá llenarlo y no hace sentido, pero soy creyente, que entre más sueltas más te llega y es ilógico. No hace sentido la vida”.

Entre otros detalles, el éxito, la fama, tienen precios muy grandes y “Chicharito” recomienda sean felices, que busquen alcanzar las metas que otros han logrado pero siempre siendo ellos mismos porque si no lo hacen así, no habrá dinero, fama, relojes caros, viajes a donde sea, que les llene un hueco que se hace grande.

El cambio del famoso futbolista

El famoso futbolista “Chicharito” quizá hizo daño sin darse cuenta que lo hizo, por ello ahora está cambiando, luchando contra sus monstruos internos, con la ayuda de su familia y su abuela.

“Puede haber hecho sentir mal a personas, pero no estaba consciente que lo hice, leí a un psicoanalista y decía que los seres humanos, en ocasiones se convierten en una bestia, lo cual no debe ser y yo le llamo aceptar tu sombra, todo lo que ves en alguien que no te gusta y eso puedes llegar a ser”.

“Lo que te genera incomodidad, lo tienes adentro, pero no quieres expresarlo y es amor propio, así que me apapacho, me tengo profundo amor propio y decirme mis errores, aceptarlos, pero estar conscientes para no hacerle mal a nadie”.

Cabe destacar que el destacado Chicharito ha ido aprendiendo a decirle no a personas que no le hacen bien que estén en su vida, así como también, ha recuperado a gente que ya estaba lejos, algo de lo que dice el delantero mexicano”, le

