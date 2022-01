“Chicharito” responde a sus haters en su posible regreso a la Selección Mexicana

Se ha rumorado que Hernández podría volver al equipo mexicano/Foto: Goal

Javier “Chicharito” Hernández es uno de los jugadores que sigue en duda su regreso a la Selección Mexicana. Los últimos meses no han sido los mejores en la carrera del futbolista, a pesar de que firmó una buena temporada individual con Los Ángeles Galaxy en la Major League Soccer (MLS).

En su vida personal el delantero no está en su mejor momento, además que ha recibido muchos comentarios negativos por parte de sus haters. Por lo que Chicharito reconoció a través de un video en vivo que no es fácil lidiar con lo malo de las redes sociales.

“No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil estar escuchando que el Chichatronco, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre… No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón”, dijo el futbolista Chicharito Hernández.

Chicharito podría regresar a la Selección Mexicana con una condición

Hernández tiene probabilidades de volver a la selección/Foto: Medio Tiempo

Como te informamos en La Verdad Noticias, el comentarista Enrique “Perro” Bermúdez de TUDN, fue quien reveló que el Chicharito sí podría regresar a la Selección Mexicana, ya que una fuente muy cercana a Gerardo “Tata” Martino le confesó que no tiene totalmente descartado a Hernández.

Sin embargo, para que el delantero pueda volver a ser aceptado en el Tri tiene que disculparse: “A mí me dijo lo siguiente: ‘Platiqué con el Tata y dice que si el Chícharo viene, es humilde, me ofrece una disculpa a mí y todo el grupo, puede regresar’”, mencionó el “Perro” Bermúdez.

Javier Hernández posiblemente no jugaría en Qatar 2022

Si el delantero regresa, no hay muchas posibilidades de que esté en la Copa del Mundo/foto: ESPN

En caso de que Hernández logre volver al equipo mexicano, parece complicado que el futbolista del Galaxy se gane un lugar en la Copa del Mundo de Qatar, pero bien podría significar al menos que le permitiría pelear por una última oportunidad.

Al momento, Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori tienen el puesto como “9” dentro de la Selección Mexicana; mientras que Henry Martín tiene un papel secundario con el Tricolor, sin embargo, estos elementos parecen ser los dueños de la posición, por lo que Chicharito no destacaría como principal.

