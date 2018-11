"Chicharito" pensó dejar la Selección Mexicana.

"Chicharito" pensó dejar la Selección Mexicana.

“Sí, ha pasado por mi cabeza, en todas las etapas ha habido pensamientos de no ir a la Selección", dijo a Televisa Deportes, en una entrevista con el exfutbolista Marc Crosas.

El entrenador interino Ricardo “Tuca” Ferreti no ha considerado al atacante del West Ham en las recientes Fechas FIFA y en caso de que no lo convoquen para los partidos contra Argentina, Javier Hernández tendrá que esperar hasta el próximo mes de marzo.

"Un momento que nunca he compartido en cámaras fue cuando tenía todo y no tenía nada; eso no quiere decir que no era feliz, en ese momento tenía una familia espectacular, un futuro espectacular en el tema de pareja, tenía amigos, tenía futbol, tenía dinero, todo lo que mi cultura me dijo: 'lógrarlo', y lo logré, pero a mí nadie me enseñó a decir: 'ya lo logré, ¿ahora qué?'.

A pesar de que Javier “Chicharito” Hernández tiene una carrera destacada, en grandes equipos de Europa, se le ha cuestionado en distintas ocasiones y a pesar de las críticas dice no importarle.

“No busco que me valoren, suena feo pero me da igual. A la gente que me admira le doy las gracias por darle la importancia a mi vida y también a los que me tiran, porque el hecho de me dediquen al menos un tweet significa algo”, añadió.