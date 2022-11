Chicharito no va a Qatar 2022 por meter prostitutas en la concentración: JRF

Javier Hernández no va a Qatar 2022 por meter prostitutas en la concentración: JRF

El comentarista de la cadena ESPN, José Ramón Fernández, reveló detalles detrás de la presunta polémica por la que Javier Hernández Chicharito no fue convocado por la Selección Mexicana para participar en la justa mundialista de Qatar 2022.

Y es que de acuerdo a José Ramón el mismo Gerardo 'Tata' Martino le dio las razones detrás de la polémica que rodeó al ahora delantero del LA Galaxy en convocatorias pasadas donde este violó las reglas de la concentración previa a los encuentros.

“Textual, nos confesó el Tata: ‘Metió dos prostitutas en un viaje a Nueva York”, dijo el periodidsta deportivo en una entrevista con la revista Proceso.

De acuerdo al director técnico el resto de los jugadores seleccionados rechazaron la acción del delantero por comprometerlos con sus esposas al hacerlo. ‘Ah, hicieron una orgía’ lo típico”, señaló el comentarista.

Chicharito negó todo y ocasionó un despido

Javier Hernández ingresó a dos prostitutas a una concentración de la selección en Nueva York.

El hecho no pasó sin consecuencias pues aunque el Chicharito negó todo cuando Gerardo Martino lo cuestionó el encargado de organizar el asunto y conseguir a las trabajadoras sexuales fue despedido de la Federación Mexicana de Fútbol.

Al hablar de la razón por la que Javier Hernández no estará en Qatar 2022 el periodista aseguró que el hecho no justificaba su ausencia en la justa mundialista. Sin embargo aunque reconoció su calidad goleadora también aseguró que “(Carlos) Vela es mejor jugador pero su mentalidad no va para seguir compitiendo”.

