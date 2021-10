¿Chicharito mal padre? solo si Sarah Kohan hace esto, aceptará ver a sus hijos

Hace un tiempo se sabe que Chicharito y Sarah Kohan no se llevan bien, y que lejos quedó el gran amor que se tenían, pues, ahora un amigo confiesa la amenaza que le lanzó el futbolista a la modelo si es que quiere que sea un padre para sus hijos, ¡no podrás creerlo!

En La Verdad Noticias te recordamos que fue Kohan quien en febrero de 2020 realizó la demanda de divorcio contra Javier por ser un mal padre, ¡impactante!

Anteriormente te contamos que Hernández y Sarah se unieron para celebrar el cumpleaños de Noah, una de sus hijas; sin embargo, ahora te diremos qué pleitos se traen por el divorcio.

Chicharito tiene bajo amenaza a Sarah Kohan

Javier y Sarah. Foto: quien.com

Un amigo de la pareja se sinceró con TV Notas y dio a conocer que los antes enamorados ahora viven en peleas constantes, ya que, comentó que no ayuda la personalidad de Javier, quien está dolido porque la modelo haya decidido dejarlo y más por las razones que dio para hacerlo, mismas que te contaremos con detalles más adelante.

Ante los pleitos el mexicano ya le puso una condición a la modelo, y esta es que, vuelva con él, de lo contrario él ya no la volvería a ver ni a sus hijos, lo que molestó mucho a Kohan, quien comentó que a pesar de que ellos estuvieran separados los pequeños necesitan de ambos, pero eso no es todo, también le dijo que no le daría la pensión que solicitó, la cual es de 2 millones de pesos, y que podría encontrar a un juez que le autorice una cantidad más pequeña.

Cabe mencionar que el jugador se molestó muchísimo sobre la cantidad de la pensión que le pidió Kohan, ya que, para ello, se tuvo que ventilar que Los Ángeles Galaxy le pagan al año 160 millones de pesos mexicanos.

¿Porque Sarah Kohan ya no quiere estar con Javier Hernández?

Javier y Sarah. Foto: tvynovelas.com

El amigo de la pareja confesó que la razón principal fue que la modelo acusó al futbolista de ser un mal padre, quien no participa en las obligaciones de crianza y que no vela por la seguridad de sus hijos, ya que, en un momento ella le pidió colocar protecciones especiales alrededor de la alberca para evitar accidentes, pero él se negó, pues:

“...no quiso porque no le gustaba la estética.”

Aunque, eso no es todo, ya que, la modelo dijo que también se sentía agraviada, pues, ambos ya dormían en camas separadas y que en ocasiones el futbolista no respetaba dicha regla, ya que:

“...en algunas ocasiones Javier se metía a su cama sin su permiso.”

Si quieres saber más sobre el tema tienes que leer ¿Javier Hernández ya olvidó a Sarah Kohan?

Con información de tvnotas.com.mx