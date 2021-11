¿Chicharito hará que Gerardo Martino se arrepienta de no convocarlo para el Tri?

Gerardo Martino tiene claro que no llamará a Chicharito Hernández para jugar en la Tri, esto a pesar de que está claro que el jugador mexicano está demostrando su gran nivel de juego en la La Major League Soccer (MLS), ¿será que Javier lo está presionando con su desempeño para hacer que se arrepienta el Tata?

En La Verdad Noticias te recordamos que el Ganador de la Bota de Oro y ahora, recientemente nombrado Jugador del año de LA Galaxy podría estarle dando una “cachetada con guante blanco” a Tata Martino por colocarlo en la lista negra.

Anteriormente te contamos que Javier es un verdadero cazador de goles; sin embargo, ahora te diremos qué está haciendo para que el Director Técnico del Tri reconsidere convocarlo en el camino de lucha a Qatar 2022.

Chicharito: ¿Por qué Gerardo Martino lo necesita?

Tata Martino y Javier Hernández. Foto: mediotiempo.com

Aunque el entrenador del Tricolor no quiera reconocerlo, Javier Hernández está demostrando en la MLS que tiene nivel para defender al fútbol azteca, y es que, no solo es muy bueno como delantero en Los Ángeles Galaxy, incluso se le considera como el tercer mejor goleador de toda la liga estadounidense, de ahí que se convierte en un elemento clave para la Selección de México donde no se ha visto que exista un caza goles.

A pesar de que el Tri va a la cabeza en las Eliminatorias de Qatar, está claro que en cuanto más pase el tiempo, el equipo azteca necesitará de sumar puntos, algo que muy probablemente Hernández Balcázar podría hacer con los ojos cerrados, pues, hay que recordar que se le considera como el máximo goleador de la Selección de México.

¿Por qué Gerardo Martino no llama a Javier Hernández?

Tata Martino. Foto: eluniversal.com.mx

Hace poco se dio a conocer que el mexicano realizó muchas peticiones individuales a Tata Martino, incluso se dijo que pidió el capitán del Tri, algo a lo que él se negó, ya que, consideró que sus intereses no estaban en favor del bien de todo el equipo, sino que solo estaba buscando su propio beneficio.

