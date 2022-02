Chicharito Hernández y Nicole McPherson hacen oficial su noviazgo

Hernández y Nicole McPherson hacen oficial su noviazgo

El jugador Chicharito Hernández y Nicole McPherson gritaron a los cuatro vientos su noviazgo a través de románticos mensajes que se dedicaron en redes sociales por motivo del Día de San Valentín, lo que causó furor entre los seguidores del futbolista mexicano.

Pero, ¿Qué fue lo que hicieron? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles, pues el jugador de LA Galaxy compartió una fotografía y mostró las manos de su novia junto a las de él, mientras que Nicole presumió una romántica foto abrazando al futbolista.

Anteriormente te revelamos quién es la novia de Hernández, pues a finales del 2021 surgieron rumores de que el mexicano y la modelo ecuatoriana iniciaron un romance, aunque en su momento el futbolista no dio detalles de su vida sentimental, pero ahora por fin hizo oficial su noviazgo.

Románticas fotos de Chicharito Hernández y Nicole McPherson

Hernández y McPherson confirman su romance

La modelo y el jugador aprovecharon el Día del Amor y la Amistad para hacer oficial su relación. En la imagen que compartió Nicole le dedicó el siguiente mensaje: “Te celebro a ti y ese corazonsote que se te sale del pecho todos los días. Happy Valentine’s Day, Torombolo”.

Con estas románticas fotografías, la pareja hizo oficial su romance, aunque hace un par de días, la pareja fue captada en Miami, las imágenes se difundieron en el programa de televisión “El Gordo y la Flaca”. Cabe mencionar que en diciembre la modelo y el mexicano fueron de vacaciones a Los Cabos.

¿Qué pasó con la pareja de Chicharito?

Sarah Kohan se separó del Chicharito

En el 2021, el jugador hizo público su divorcio con Sarah Kohan, la madre de sus dos hijos. Durante una entrevista él se sinceró sobre los motivos de su separación y expresó que no era el mejor padre que quería ser, no era la mejor pareja y no era un gran amigo.

Pero a finales de ese mismo año, el futbolista Chicharito Hernández y Nicole McPherson celebraron el año nuevo, pues él se mostró más feliz que nunca junto a la modelo, quien es muy conocida en Ecuador, además de dedicarse al modelaje, es emprendedora y promueve un Estudio de Diseño de Marca y Agencia Tranquila.

