Chicharito Hernández rompe el silencio y habla de sus hijos con Sarah Kohan

Desde hace un tiempo Chicharito Hernández ha sido duramente criticado por no compartir tiempo con sus hijos y ahora el futbolista ha roto el silencio y decidió hablar de ellos.

Hace un tiempo que Javier y la madre de sus hijos, Sarah Kohan, se separaron y desde entonces el futbolista ha sido duramente criticado, pues aunque constantemente suele compartir su día a día en redes sociales sus hijos no aparecen en sus publicaciones lo que deja ver que no convive con ellos, o al menos no lo suficiente.

Recordemos que en semanas anteriores, una persona cercana al futbolista indicó que Kohan lo acusó de no pasar tiempo con los niños y que ahora enfrentan un pleito legal por la manutención de los menores, por lo que chicharito ha sido acusado de ser mal padre.

Por si fuera poco los conflictos han empeorado porque el delantero le prohibió a su ex que muestre los rostros de los niños en redes sociales y ahora después de mucho tiempo el futbolista ha decidido hablar de la relación que tiene con sus hijos.

¿Qué dijo Javier Hernández sobre sus hijos?

A través de su cuenta de Instagram el futbolista reconoció que no suele hablar mucho de sus hijos, pero que le gustaría compartir más de su vida con ellos. “Sé que no posteo mucho sobre mis hijos, muero de ganas de compartir más de mi vida con ellos, pero por el momento así son las cosas", escribió.

Junto con el mensaje dejó ver algunos regalos que tiene preparado para sus pequeños, "les cuento que acaba de llegar uno de los regalitos para ellos", indicó mientras sostiene lo que parece ser un camión de juguete.

Es importante destacar que la paternidad de Chicharito ha estado en duda desde hace algún tiempo, pues se dice que cuando estuvo casado con Sara, ella le habría sido infiel con uno de sus amigos por lo que los niños no serían del futbolista.

¿Qué pasó con el Chicharito Hernández?

El futbolista ha manifestado que quiere regresar a la selección

El delantero Chicharito Hernandez no fue considerado para la Selección Mexicana que dirige Gerardo Martino y, de manera reciente, fuentes del Tri ratificaron que, aunque anote cien goles, "no vuelve" al combinado nacional.

