Chicharito Hernández mandó contundente mensaje desde EU ¿tiene roto el corazón?

Chicharito Hernández envió un mensaje drástico desde los Estados Unidos que dejó a todo México preocupado, ¡aquí te decimos qué dijo!

este futbolista mexicano es delantero del Los Angeles Galaxy en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Javier lanzó indirecta que repercutió en México

Chicharito Hernández envió otra indirecta

Historia de Javier. Foto: strikers.futbol

Los fans del jugador están conscientes sobre que, en el amor, su ídolo no está siendo feliz, ya que, hace meses que no está son Sara Kohan, quien es su esposa, y por ello, creen que pueda estar deprimido, y ahora, una nueva publicación del mexicano preocupa a quienes lo siguen pues, da a entender que no es tan importante para alguien que para él si es especial, esto fue lo que publicó en Instagram:

“Todos tenemos tiempo cuándo tenemos ganas.”

Sin duda, el futbolista la está pasando mal, esto a pesar de que al menos en su carrera profesional con la Selección Mexicana sigue siendo el máximo goleador.

¿Cuánto cuesta el Chicharito?

Chicharito. Foto: www.unotv.com

De acuerdo con el sitio web Transfermarkt, el mexicano está valuado en 2.00 mill. €, y se le considera como uno de los delanteros más valiosos de todo el planeta, aunque, muchos dicen que tras dejar Europa y comenzar a jugar en la MLS su calidad como jugador ha bajado.

Cabe mencionar que al menos en su escuadra actual y según la misma página, él ocupa la posición número 6 como uno de los miembros más valiosos del equipo.



Con información de strikers.futbol