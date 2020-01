“Chicharito” Hernández manda mensaje a CHIVAS por no insistir en su fichaje (VIDEO)

El exfutbolista del conjunto del Sevilla y nuevo delantero del LA Galaxy, Javier Hernández, habló durante la rueda de prensa de su presentación, sobre el posible interés que manifestaron en su momento las Chivas Rayadas del Guadalajara para ficharlo de cara al Torneo Clausura 2020, en donde fue tajante al dar a conocer los motivos por los cuáles no se se dio su regreso al futbol mexicano.

Javier fue presentado hace unas cuantas horas

"Chivas no me buscó"

"No me buscó Chivas, por reglamento no podía jugar ahí (sería su tercer club en el mismo año futbolístico). Para acabar con lo de Chivas, que siempre he dicho es el equipo de mi vida y de mi amor, sólo me han buscado una vez, fue antes del Mundial (Rusia 2018) hablé con Almeyda y le dije que quería seguir acá (Europa), pero de ahí en fuera nunca más hemos estado ni cerca”, declaró el goleador mexicano.

Javier aseguró que las Chivas son el equipo de su corazón

En otro sentido, el delantero que militó en equipo como el Manchester United y el Real Madrid, aprovechó su presentación para agradecer al Galaxy por haberle otorgado la confianza de ficharlo y de considerarlo como un jugador importante en el ataque, por lo que comentó espera responder a esa confianza con goles y buenas actuaciones dentro del terreno de juego.

"Chicharito" agradeció la confianza del Galaxy

"Se hizo un gran esfuerzo para que yo pueda estar acá, voy a dar todo por esta institución, para devolver la confianza que pusieron en mí, espero lograr una estrella más para esta institución', detalló Hernández.

CHICHARITO: "QUIERO AGRADECER A TODOS LOS INVOLUCRADOS EN ESTE FICHAJE"



Las primeras palabras de Javier Hernández en la presentación como nueva estrella de LA Galaxy#CentralFOX pic.twitter.com/DasXRdxL15 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 23, 2020

