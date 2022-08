Chicharito Hernández hace autocrítica por su nivel en la MLS

Javier “Chicharito” Hernández no ha podido ayudar al LA Galaxy a ser protagonista de la MLS, ya que no han logrado encontrar esa consistencia que los haga estar dentro de los primeros lugares de su conferencia.

Previo al duelo ante el New England, el tapatío reconoció que el equipo no ha estado a la altura de lo esperado, empezando por él ya que ha pasado un largo tiempo sin poder conseguir anotaciones.

"No hemos tenido consistencia. Lo he venido diciendo durante mucho tiempo. Comenzando por mí en lo individual, y también en lo grupal. Nos hace falta mucha consistencia", señaló el canterano de Chivas de Guadalajara en conferencia de prensa.

Chicharito Hernández sobre Greg Vanney

Uno de los mayor es problemas que ha tenido el equipo de Greg Vanney esta temporada es la manera en la que se caen en el segundo tiempo, dejando escapar la victoria al no lograr mantener la ventaja, especialmente, en casa, algo que cuestionó el mexicano.

"Todos estamos en esto.Todos necesitamos mejorar ofensivamente y en defensa. Pero, por supuesto, no podemos marcar tres goles y no ganar el partido. La justicia no importa en el fútbol. En el fútbol debes intentar mantener tu arco en cero tanto como puedas"

En los últimos días se habló de que el mexicano Chicharito Hernández estaría cerca de abandonar la MLS, debido a que Luis Suárez podría llegar al equipo donde él milita, por lo cual tendrían que liberar un espacio en los salarios.

Galaxy busca deshacerse de “Chicharito”

Sería Hernández la elección del club para aligerar la masa salarial, la cual está estrictamente controlada por la liga para que los beneficios de la misma pueda ser mayores que los gastos que se hacen anualmente, pero esto todavía es un rumor.

Lo que es cierto es que, desde hace algunos años, las Chivas están buscando al jugador para repatriarlo y que termine su carrera como el delantero estrella de su proyecto, el cual sería el fichaje que recuperaría la esperanza de los aficionados en su directiva.

