Chicharito Hernández fuera de los convocados para la UEFA League

El delantero de la selección nacional y del Sevilla, Javier “Chicharito” Hernández, no tendrá participación durante el próximo partido del equipo español dentro de la Europa League, ésto de acuerdo con una publicación que compartió el club a través de redes sociales en donde dio a conocer la listas de convocados para dicho encuentro.

A pesar de que se desconocen los motivos por los cuales el director técnico español Julen Lopetegui, decidió no integrar al ex canterano de las Chivas Rayadas de Guadalajara, la realidad es que en la convocatoria de 18 jugadores que disputarán el duelo contra el Dudelange, correspondiente a la jornada 3 de la Europa League en el Estadio Sánchez Pizjuán, el nombre de “Chicharito” Hernández no apareció.

Lista de 18 convocados para recibir al Dudelange en la tercera jornada de la @EuropaLeague. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 24, 2019

Sin embargo, dicha decisión puede radicar en que el atacante azteca es contemplado por Lopetegui para ser titular en la jornada 10 de La Liga Santander, cuando el Sevilla reciba en casa a la escuadra del Getafe.

Actualmente, el Sevilla FC domina el Grupo A de la UEFA League donde el conjunto español ha ganado sus primeros dos partidos del certamen, en donde Javier “Chicharito” Hernández ha sido fundamental con dos anotaciones una ante el Qarabag y el otro en contra del Apoel.

"Chicharito" inició como titular frente al Levante

Cabe recordar que Javier Hernández tuvo su primera participación como titular en la Jornada 9 de La Liga Española cuando enfrentó al Levante, encuentro en el que el mexicano conseguiría una anotación pero lamentablemente ésta sería anulada por encontrarse en posición adelantada.

