Agencias/ Diario La Verdad

CANCÚN, Q. Roo.- Chicharito Hernández deja ver su lado más romántico con Andrea Duro.

El mexicano, Javier Hernández, mejor conocido como 'El Chicharito' actualmente no esta teniendo muchas oportunidades buenas en el futbol, pero en el amor...es todo un galanazo.

Pues desde hace algún tiempo Javier Hernández, ha dejado ver que derrama miel por su novia, Andrea Duro.

Desde el inicio de su relación Chicharito Hernández, no ha dejado de demostrar cómo va su relación.

Constantemente él y Andrea Duro comparten con todos lo enamorados que están.

Ahora el jugador mexicano Chicharito Hernández deja ver su lado más romántico con Andrea Duro.

Pues publicó en su cuenta oficial de Instagram, una fotografía besando a su novia y con la que le dedicó unas muy románticas palabras.

"No sé qué es lo que hice en otras vidas, a quien tuve salvar para que me salvaras tú? tal vez cure en la guerra mil heridas para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. no sé si yo te encontré o si me encontraste tú...".