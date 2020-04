‘Chicharito’ Hernández CUENTA la historia del pase de Chivas al Manchester United.

En la presente semana se estarán cumpliendo ya 10 años de que el futbolista mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández pasó de formar parte de las Chivas a la escuadra inglesa del Manchester United. De forma reciente en un Insta Liga junto a Sergio Dipp de ESPN el máximo goleador de la Selección Mexicana reveló ante los seguidores de dicha red social la forma en la que se enteró que el cuadro de la Premier League se interesó en sus servicios.

‘Chicharito’ Hernández CUENTA la historia del pase de Chivas al Manchester United.

“‘Oye, que el Manchester United te quiere’, me dijo y yo a mi papá le decía ‘no ma… jefe, me estás cotorreando. En la noche estaba jugando con ese club videojuegos y a los dos días me dices que ese club me quiere’. Yo le dije no es cierto jefe”, dijo en entrevista remota con ESPN a través de Instagram.

Así fue comenzó la aventura del pase de Chivas al Manchester United de Javier ‘Chicharito’ Hernández. Además reveló que en ese momento su padre (Javier Hernández) soltó las lágrimas por la oportunidad que se le presentaba a su hijo.

‘Chicharito’ Hernández CUENTA la historia del pase de Chivas al Manchester United.

Así fue el pase de 'Chicharito' de Chivas al United

“Me da una tarjeta, de esas tarjetas que tienen un símbolo, un balón de los clubes más importantes del mundo. Me la da mi padre y está ese escudo (Manchester United). Cuando veo que mi padre va a empezar a llorar, dije ‘ah cab…mi papá llorando’, me dice que gente de ese club quiere hablar contigo para saber si te quieres ir”.

Recordar que el pase del ‘Chicharito’ Hernández de Chivas al Manchester United se dio un 8 de abril de 2010 cuando el propietario del Rebaño Sagrado, Jorge Vergara, apareciera junto al joven delantero en una transmisión en las instalaciones de Old Trafford para dar a conocer que el goleador de 22 años había sido transferido al futbol del Viejo Continente.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Te Puede Interesar: MLS: “Chicharito” Hernández reventado por defender a su coach mental

‘Chicharito’ Hernández en su paso por el Manchester United marcó un total de 59 goles, dio 20 asistencias en 157 compromisos disputados en su paso por la Premier League en dicho conjunto.