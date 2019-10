Chicago, el destino perfecto para ir solo o en familia. (Foto cortesía Fodors Travel Guide)

Estados Unidos cuenta con una amplia diversidad en sus ciudades, sin embargo Chicago es un sitio que te enamorará por sus paisajes, el tema de los gangsters y por sus múltiples opciones para que te diviertas y las pases súper bien.

Un punto muy importante de esta urbe, es que cuenta con muchas atracciones para cada viajero y para la familia.

Qué visitar en Chicago

De acuerdo al portal BesTRIP, en Chicago hay 77 barrios y en ellos conviven alrededor de 20 grupos étnicos, hablando más de 130 idiomas, además del inglés.

En esta ciudad, en cualquier época del año, encontrarás centros comerciales, restaurantes, teatros, hermosas calles y playas, festivales, entre otras cosas.

Otro punto importante y que no te puedes perder del magnífico skyline de rascacielos que está en The Loop, y de igual forma no dejes de visitar dos de los edificios más altos que tiene el país, Willis Tower y Trump International Hotel and Tower, a todos ellos los acompaña el Lago Michigan.

Lago Michigan. (Foto cortesía Civitatis)

Museos y restaurantes en Chicago

Cabe mencionar que Chicago está lleno de cultura,no por nada tiene más de 20 museos, como los tan renombrados: Museo Field de Historia Natural, el Instituto de Arte de Chicago y el Museo de Ciencia e Industria

Además de que cuenta con una gastronomía estupenda que podrás saborear en sus más de 5,500 restaurantes, en donde debes de comer la deep dish pizza en Giordano´s, un sandwich italian beef en Al´s No.1 Italian Beef o comer un delicioso hot dog en algunos de sus estadios,como en Bears, Bulls, Cubs o White Sox.

Museo Field de Historia Natural, en Chicago. (Foto cortesía VISITAR CHICAGO)

De igual forma no te olvides de pasar un grato ameno en algunos de sus parques, como en el Millnium park que te sorprenderá por su gran escultura metálica.

