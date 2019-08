Chepo de la Torre podría tomar el lugar del “Chelis” para dirigir al Puebla

José Manuel "Chepo" de la Torre

De acuerdo con información extraoficial, José Manuel de la Torre, podría ser quien llegue a ocupar el puesto de José Luis Sánchez Solá, quien fue cesado por la directiva del Puebla luego de que el equipo de la franja fuera aplastado en el estadio Cuauhtémoc con un marcador de 0-4 ante el Pachuca.

De la Torre ha sido campeón con Toluca y Chivas, también ha dirigido a la Selección Mexicana y su último equipo en dirigir fue al Santos Laguna en el 2017.

Luego de haber caído de una manera humillante,la directiva del Puebla no aguantó más y tomó la decisión de cesar al “Chelis”, por lo que se espera que en las próximas horas darán a conocer quién será el estratega que tomará su lugar.

Al "Chelis" le llueve sobre mojado

Sánchez Solá atravesaba una crisis de resultados, luego de llevar tres derrotas consecutivas y todos por goleada, además de no conseguir ninguna victoria durante la presente campaña.

Puebla lleva siete partidos seguidos sin victoria, de los cuales cinco son derrotas

Incluso el propio “Chelís” ha reconocido el mal momento que atraviesa como director técnico.

“Salió en la semana que a mí me iban a correr, que alguien de la directiva había dicho eso, a mí no me dijeron nada, en ningún momento reprocharé nada, si se llega a dar esa fatal noticia, tampoco voy a decir nada, tengo que estar agradecido; tendrían razón en pensarlo”, declaró el “Chelís” al diario Record.

