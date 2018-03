Agencias/Diario La Verdad Londres, Inglaterra.- Chelsea vs Manchester City, partidazo en la Premier League, sin duda alguna el partido que acapara las miradas en Europa; duelo por la cima en Inglaterra. Satamford Bridge será el escenario de un partido que sobra decir la calidad que se verá en la cancha, un duelo que desde hace cinco años es sinónimo de muchos goles en los encuentros entre estos dos equipos. El partido se llevará a cabo este sábado 30 de septiembre a las 11:30 de la mañana hora del centro del país. Los Citizens llegan como lideres junto a los Red Devils, mientras que los blues llegan como terceros a sólo tres puntos de la cima de la Premier League. Desde diciembre de 2000 en un par de encuentros han terminado empatados a cero goles, quedando en 36 partidos de los últimos 38 con goles en el marcador. En los últimos cinco partidos entre ambos equipos se han marcado 19 anotaciones, teniendo un promedio de 3.8 goles por duelo; un hecho que puede garantizar goles en este duelo por la cima de la Premier. Si de goles hablamos el equipo dirigido por Pep Guardiola llega al encuentro de mañana sábado con 21 metas perforadas en lo que va la campaña, siendo el líder en ese rubro. El duelo luce parejo, ya que ambos planteles vienen de ganar en sus respectivos partidos de Champions League, el City venció al Shaktar mientras tanto el Chelsea logró un triunfo de visita ante el siempre difícil Atlético de Madrid. Ambas escuadras no podrán contar con un jugador clave para su esquema, los de Pep perderán al Kun Agüero por dos meses por un accidente de auto tras salir de un concierto de Maluma; mientras los de Antonio Conte sufren la baja de David Luiz por suspensión. Chelsea vs Manchester City, partidazo en la Premier League; que seguramente es imperdible para todos los amantes del futbol.

Te puede interesar