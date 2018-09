Chelito Delgado con esperanza de no ver desaparecer el Estadio Azul

César “Chelito” Delgado arribó a México en un vuelo procedente de Argentina, para formar parte del clásico de leyendas entre Cruz Azul y América en el inmueble del Estadio Azul. Asombrado por el recibimiento de un grupo de medios de comunicación y un seguidor celeste, el argentino reveló la emoción de volver al recinto en el que se mantuvo por poco más de cuatro años.

No hay duda de que la noticia de la desaparición del Azul y el regreso del club al Estadio Azteca le ocasionó un sentimiento de tristeza, ya que él llegó a ser ídolo cementero jugando en mencionado césped de donde cumplió de nueva cuenta el sueño de representar a la Selección de Argentina con la que conquistó el Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

“Esperemos que no (desaparezca el Azul), todavía está así que esperemos que no. Es raro porque es un estadio con mucha historia y muy lindo, me ha tocado vivir lindos momentos”.